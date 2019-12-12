Ґрета Тунберґ прокоментувала отримання звання "Людина року" від Time
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Екоактивістка Ґрета Тунберґ заявила, що не могла уявити, що подібне може статися. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
"Ніколи не могла уявити, що подібне може статися. Звичайно, я дуже вдячна та задоволена", заявила дівчина.
Вона повідомила, що хоче присвятити свою нагороду всім молодим активістам і висловила надію, що люди по всьому світу об'єднаються для боротьби з глобальним потеплінням.
Нагадаємо, 16-річна екоактивістка зі Швеції Ґрета Тунберг визнана людиною 2019 за версією журналу Time. І все тому, що вже в своєму віці шведська активістка заручилася підтримкою мільйонів однодумців і почала боротьбу проти змін клімату.