Грета Тунберг прокомментировала получение звания "Человек года" от Time
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Экоактивистка Грета Тунберг заявила, что не могла представить, что подобное может произойти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
"Никогда не могла представить, что подобное может произойти. Конечно, я очень благодарна и довольна", заявила девушка.
Она сообщила, что хочет посвятить свою награду всем молодым активистам и выразила надежду, что люди по всему миру объединятся для борьбы с глобальным потеплением.
Напомним, 16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг признана человеком 2019 года по версии журнала Time. И все потому, что уже в своем возрасте шведская активистка заручилась поддержкой миллионов единомышленников и начала борьбу против изменений климата.