Грета Тунберг прокомментировала получение звания "Человек года" от Time

"Никогда не могла представить, что подобное может произойти. Конечно, я очень благодарна и довольна", заявила девушка.

Она сообщила, что хочет посвятить свою награду всем молодым активистам и выразила надежду, что люди по всему миру объединятся для борьбы с глобальным потеплением.

Напомним, 16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг признана человеком 2019 года по версии журнала Time. И все потому, что уже в своем возрасте шведская активистка заручилась поддержкой миллионов единомышленников и начала борьбу против изменений климата.