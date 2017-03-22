GRECO внесла у рекомендації ймовірність дозволу НАЗК накладати санкції - Н.Корчак
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) внесла у рекомендації ймовірність самостійного накладення санкцій Національним агентством на порушників в сфері політичної корупції. Про це на своїй сторінці у Facebook повідмила голова НАЗК Наталія Корчак за підсумками третього раунду оцінювання виконання рекомендацій GRECO у Страсбургу, передає УНН.
З її слів, як повідомив представник НАЗК, керівник департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції, член делегації при GRECO Олександр Писаренко, пленарне засідання розглядало стан виконання міжнародних зобов’язань у сфері антикорупційної політики. Зокрема виконання 16 рекомендацій GRECO в частині протидії політичної корупції.
"Оцінюючи стан виконання кожної окремої рекомендації, що були надані Україні, було визнано виконання нашою державою 11 рекомендацій GRECO в повній мірі. Виконання ще 5 рекомендацій визнано частковим. Не можна не акцентувати увагу на тому, що Україна була визнана єдиною державою, яка наразі не має невиконаних рекомендацій GRECO", - повідомила Н.Корчак.
"З основних рекомендацій GRECO на майбутнє: необхідність обрання 5-го члена НАЗК, ймовірність самостійного накладення санкцій Національним агентством на порушників в сфері політичної корупції та поглиблення взаємодії НАЗК та ЦВК", - додала вона.
Нагадаємо, Н.Корчак повідомила, що вже подано 296,5 тис. щорічних декларацій за минулий рік.