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GRECO внесла в рекомендации вероятность разрешения НАПК накладывать санкции - Н.Корчак

GRECO внесла в рекомендации вероятность разрешения НАПК накладывать санкции - Н.Корчак

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Группа государств Совета Европы против коррупции (GRECO) внесла в рекомендации вероятность самостоятельного наложения санкций Национальным агентством на нарушителей в сфере политической коррупции. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава НАПК Наталья Корчак по итогам третьего раунда оценки выполнения рекомендаций GRECO в Страсбурге, передает УНН.

По ее словам, как сообщил глава НАПК, руководитель департамента мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции, член делегации при GRECO Александр Писаренко, пленарное заседание рассматривало состояние выполнения международных обязательств в сфере антикоррупционной политики. В частности, выполнение 16 рекомендаций GRECO в части противодействия политической коррупции.

"Оценивая состояние выполнения каждой отдельной рекомендации, предоставленной Украине, было признано выполнение нашим государством 11 рекомендаций GRECO в полной мере. Выполнение еще 5 рекомендаций признано частичным. Нельзя не акцентировать внимание на том, что Украина была признана единственным государством, которое пока не имеет невыполненных рекомендаций GRECO", - сообщила Н.Корчак.

"Из основных рекомендаций GRECO на будущее: необходимость избрания 5-го члена НАПК, вероятность самостоятельного наложения санкций Национальным агентством на нарушителей в сфере политической коррупции и углубление взаимодействия НАПК и ЦИК", - добавила она.

Напомним, Н.Корчак сообщила, что уже подано 296,5 тыс. ежегодных деклараций за прошлый год.

Украинские Национальные Новости

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