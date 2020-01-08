Гравця "Ліверпулю" визнано найкращим футболістом року Африки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Вінгер "Ліверпуля" і збірної Сенегалу Садіо Мане отримав визнання на батьківщині. Його було названо кращим гравцем Африки в 2019 році, повідомляє УНН з посиланням на Twitter Конфедерації африканського футболу (CAF).
У фінальному раунді голосування сенегалець вийшов переможцем у боротьбі із одноклубником Мохамедом Салахом та гравцем "Манчестер Сіті" Ріядом Марезом.
Натомість Ашрафа Хакімі, який на правах оренди виступає за "Боруссію" Д, було визнано найкращим молодим футболістом Африки.
Варто відзначити, що для Мане це перше визнання. Лідером є Самуель Ето'О і Яя Туре, у яких по 4 тріумфи.