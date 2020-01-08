Игрок "Ливерпуля" признан лучшим футболистом года Африки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Вингер "Ливерпуля" и сборной Сенегала Садио Мане получил признание на родине. Он был назван лучшим игроком Африки в 2019 году, сообщает УНН со ссылкой на Twitter Конфедерации африканского футбола (CAF).
В финальном раунде голосования сенегалец вышел победителем в борьбе с одноклубником Мохаммед Салах и игроком "Манчестер Сити" Риядом Марез.
Зато Ашрафа Хакими, который на правах аренды выступает за "Боруссию" Д, был признан лучшим молодым футболистом Африки.
Стоит отметить, что для Мане это первое признание. Лидером является Самуэль Это'О и Яя Туре, у которых по 4 триумфа.