Гравці київського "Динамо" розпочали індивідуальні тренування перед зборами

Як повідомляє прес-служба, капітан команди Андрій Ярмоленко, захисник Євген Макаренко та півзахисник Віктор Циганков зібралися у критому манежі, щоб пограти в теніс-бол, адже погодні умови та замети снігу, що випав, поки не дозволяють використовувати натуральні поля. Інші гравці займаються у тренажерному залі, плавають у басейні.

Крім того, чергові лікарі та тренери з фізпідготовки допомагають динамівцям виконати індивідуальну програму, яку ті отримали після завершення першої частини сезону, що допоможе гравцям швидше набрати форму та простіше увійти в напружений тренувальний графік.

Як повідомялв УНН, С.Ребров розповів про найближчі плани "Динамо".