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Игроки киевского "Динамо" начали индивидуальные тренировки перед собранием

Игроки киевского "Динамо" начали индивидуальные тренировки перед собранием

Киев • УНН

 • 10753 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Игроки киевского "Динамо" начали индивидуальные тренировки на клубной базе в Конча-Заспе пред зимним тренировочным сбором, передает УНН со ссылкой на пресс-службу киевлян.

Как сообщает пресс-служба, капитан команды Андрей Ярмоленко, защитник Евгений Макаренко и полузащитник Виктор Цыганков собрались в крытом манеже, чтобы поиграть в теннис-бол, ведь погодные условия и сугробы снега, выпавшего пока не позволяют использовать натуральные поля. Другие игроки занимаются в тренажерном зале, плавают в бассейне.

Кроме того дежурные врачи и тренеры по физподготовке помогают динамовцам выполнить индивидуальную программу, которую те получили после завершения первой части сезона, что поможет игрокам быстрее набрать форму и проще войти в напряженный тренировочный график.

Как сообщал УНН, С.Ребров рассказал о ближайших планах "Динамо" .

Украинские Национальные Новости

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