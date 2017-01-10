Игроки киевского "Динамо" начали индивидуальные тренировки перед собранием
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Игроки киевского "Динамо" начали индивидуальные тренировки на клубной базе в Конча-Заспе пред зимним тренировочным сбором, передает УНН со ссылкой на пресс-службу киевлян.
Как сообщает пресс-служба, капитан команды Андрей Ярмоленко, защитник Евгений Макаренко и полузащитник Виктор Цыганков собрались в крытом манеже, чтобы поиграть в теннис-бол, ведь погодные условия и сугробы снега, выпавшего пока не позволяют использовать натуральные поля. Другие игроки занимаются в тренажерном зале, плавают в бассейне.
Кроме того дежурные врачи и тренеры по физподготовке помогают динамовцам выполнить индивидуальную программу, которую те получили после завершения первой части сезона, что поможет игрокам быстрее набрать форму и проще войти в напряженный тренировочный график.
Как сообщал УНН, С.Ребров рассказал о ближайших планах "Динамо" .