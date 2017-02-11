Гравці “Бетіса” вийшли на матч у футболках “Ми всі Зозуля”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Футболісти іспанського клубу “Бетіс” вийшли на свій черговий матч у футболках із написом “Ми всі Зозуля”, щоб іще раз висловити підтримку українському гравцеві Романові Зозулі. Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає УНН.
Водночас, як відзначає видання, не відомо, коли саме відбувся згаданий матч.
Як повідомляв УНН, ФК “Бетіс” заборонив фанатам розгортати банер на підтримку Р.Зозулі.
Нагадаємо, нападник збірної України Роман Зозуля перейшов до мадридського “Райо Вальєкано” на правах оренди, проте українського нападника довелося повернути з оренди “Райо Вальєкано” через протести ультрас “джмелів” за нібито неонацистські погляди гравця.
Також нагадаємо, 2 лютого, гравці іспанського “Бетіса” виступили із заявою, в якій засудили дії клубу “Райо Вальєкано” і вболівальників цього клубу, у зв’язку із зривом трансферного переходу нападника андалузців і збірної України Романа Зозулі.
Як повідомляв УНН, ФФУ готує звернення до ФІФА та КФФІ щодо ситуації з Р.Зозулею.