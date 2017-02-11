Игроки "Бетиса" вышли на матч в футболках "Мы все Зозуля"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Футболисты испанского клуба "Бетис" вышли на свой очередной матч в футболках с надписью "Мы все Зозуля", чтобы еще раз выразить поддержку украинскому игроку Роману Зозуле. Об этом сообщает "Радио Свобода", передает УНН.
В то же время, как отмечает издание, не известно, когда именно состоялся упомянутый матч.
Как сообщал УНН, ФК "Бетис" запретил фанатам разворачивать баннер в поддержку Р.Зозули.
Напомним, нападающий сборной Украины Роман Зозуля перешел в мадридский "Райо Вальекано" на правах аренды, однако украинского нападающего пришлось вернуть из аренды "Райо Вальекано" из-за протестов ультрас "шмелей" за якобы неонацистские взгляды игрока.
Также напомним, 2 февраля, игроки испанского "Бетиса" в выступили с заявлением, в котором осудили действия клуба "Райо Вальекано" и болельщиков этого клуба, в связи со срывом трансферного перехода нападающего андалузцев и сборной Украины Романа Зозули.
Как сообщал УНН, ФФУ готовит обращение в ФИФА и КФФИ относительно ситуации с Р.Зозулей.