Игроки "Бетиса" вышли на матч в футболках "Мы все Зозуля"

В то же время, как отмечает издание, не известно, когда именно состоялся упомянутый матч.

Как сообщал УНН, ФК "Бетис" запретил фанатам разворачивать баннер в поддержку Р.Зозули.

Напомним, нападающий сборной Украины Роман Зозуля перешел в мадридский "Райо Вальекано" на правах аренды, однако украинского нападающего пришлось вернуть из аренды "Райо Вальекано" из-за протестов ультрас "шмелей" за якобы неонацистские взгляды игрока.

Также напомним, 2 февраля, игроки испанского "Бетиса" в выступили с заявлением, в котором осудили действия клуба "Райо Вальекано" и болельщиков этого клуба, в связи со срывом трансферного перехода нападающего андалузцев и сборной Украины Романа Зозули.

Как сообщал УНН, ФФУ готовит обращение в ФИФА и КФФИ относительно ситуации с Р.Зозулей.