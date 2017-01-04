Гравці "Барселони" відвідали дитячий госпіталь
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Гравці каталонської “Барселони” відвідали дітей у госпіталі. Про це в своєму Іnstagram написав капітан ФК “Барселона” Андрес Іньєста, передає УНН.
Як написав капітан, після відкритого тренування А.Іньєста, Іван Ракітіч, Жорді Альба та інші гравці відвідали дітей, які перебувають на лікуванні у одному з госпіталів.
Як повідомляв УНН, лідер київського “Динамо” Андрій Ярмоленко разом з ультрас клубу з подарунками відвідали дитячий будинок на Київщині.