Гравці "Барселони" відвідали дитячий госпіталь

Як написав капітан, після відкритого тренування А.Іньєста, Іван Ракітіч, Жорді Альба та інші гравці відвідали дітей, які перебувають на лікуванні у одному з госпіталів.

Як повідомляв УНН, лідер київського “Динамо” Андрій Ярмоленко разом з ультрас клубу з подарунками відвідали дитячий будинок на Київщині.