Игроки "Барселоны" посетили детский госпиталь
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Игроки каталонской "Барселоны" посетили детей в госпитале. Об этом в своем Instagram написал капитан ФК "Барселона" Андрес Иньеста, передает УНН.
Как написал капитан, после открытой тренировки А.Иньеста, Иван Ракитич, Жорди Альба и другие игроки посетили детей, которые находятся на лечении в одном из госпиталей.
Как сообщал УНН, лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко вместе с ультрас клуба с подарками посетили детский дом в Киевской области.