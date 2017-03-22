Гравець з Житомирщини виграв 200 тис. грн у “Лото-Забаву”

Наразі відомо лише номер щасливого білету: 0262097.

Як повідомляв УНН, у жовтні минулого року лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних виграшів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото- Забава”. Станом на 20 березеня 2017 року лічильник нараховує вже 262 мільйонера “Лото- Забави”.