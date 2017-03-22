Гравець з Житомирщини виграв 200 тис. грн у “Лото-Забаву”

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27 березня, 18:53 • 89859 перегляди

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27 березня, 15:10 • 113126 перегляди

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КИЇВ. 22 березня. УНН. У неділю, 19 березня, під час чергового розіграшу лотереї “Лото-Забава”, 200 тисяч гривень виграв гравець, який придбав свій білет в Житомирській області. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

Наразі відомо лише номер щасливого білету: 0262097.

Як повідомляв УНН, у жовтні минулого року лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних виграшів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото- Забава”. Станом на 20 березеня 2017 року лічильник нараховує вже 262 мільйонера “Лото- Забави”

Українські Національні Новини

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