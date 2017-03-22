Игрок из Житомирской области выиграл 200 тыс. грн в "Лото-Забава"

Известно лишь номер счастливого билета: 0262097.

Как сообщал УНН, в октябре прошлого года лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным выигрышам. Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото- Забава". По состоянию на 20 марта 2017 года счетчик насчитывает уже 262 миллионера "Лото- Забавы" .