Гравець з Хмельниччини виграв у “Лото-Забава” 200 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У неділю, 30 квітня, гравець з Хмельницької області виграв 200 тисяч гривень в лотерею “Лото-Забава”, повідомляє УНН.
У своєму щасливому білеті № 0157403 він закреслив три горизонталі з двома пільговими підковками в одному ігрові полі.
Нагадаємо, в кожному білеті “Лото-Забава” є три ігрові поля, кожне з яких може стати виграшним. Кожне ігрове поле білета складається з 25 клітинок, в яких розміщено 23 різних числа з числового ряду від 1 до 75 та два символи у вигляді підкови. Клітинки з підковами є пільговими — вони замінюють будь-які числа даного тиражу на виграшні. Номери тих кульок, що випадають з лототрону під час основного розіграшу — “Великої гри”, утворюють ряд чисел, з яких складаються виграшні ігрові комбінації. Виграшними є комбінації чисел, які утворюють на одному ігровому полі хоча б одну горизонталь. Кожна горизонталь складається з 5 виграшних чисел даного тиражу.
Якщо в одному ігровому полі білета під час розіграшу закреслено три горизонталі з однією пільговою підковою — гравець отримає фіксований виграш 1 000 000 грн. А для того, аби виграти джек-пот, необхідно закреслити три горизонталі без пільгових підковок в одному полі, або п’ять будь-яких горизонталей у білеті. Придбати білети можна у точках розповсюдження або онлайн.
Як повідомляв УНН, у жовтні минулого року лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних мільйонерів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото- Забава”. Станом на травень 2017 року лічильник нараховує вже 263 мільйонера "Лото-Забави".