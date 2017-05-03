Игрок из Хмельницкой области выиграл в "Лото-Забава" 200 тыс. гривен

В своем счастливом билете № 0157403 он зачеркнул три горизонтали с двумя льготными подковки в одном игровом поле.

Напомним, в каждом билете "Лото-Забава" есть три игровые поля, каждое из которых может стать выигрышным. Каждое игровое поле билета состоит из 25 ячеек, в которых размещены 23 различных числа из числового ряда от 1 до 75 и два символа в виде подковы. Ячейки с подковами являются льготными - они заменяют любые числа данного тиража на выигрышные. Номера тех шариков, которые выпадают из лототрона во время основного розыгрыша - «Большой игры», образуют ряд чисел, из которых состоят выигрышные игровые комбинации. Выигрышными являются комбинации чисел, которые образуют на одном игровом поле хотя бы одну горизонталь. Каждая горизонталь состоит из 5 выигрышных чисел данного тиража.

Если в одном игровом поле билета во время розыгрыша зачеркнуто три горизонтали с одной льготной подковой - игрок получит фиксированный выигрыш 1000000 грн. А для того, чтобы выиграть джек-пот, необходимо зачеркнуть три горизонтали без льготных подков в одном поле, или пять любых горизонталей в билете. Купить билеты можно в точках распространения или онлайн.

Как сообщал УНН, в октябре прошлого года лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейных миллионеров. Так, 9 октября 2016 эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото- Забава". По состоянию на май 2017 счетчик насчитывает уже 263 миллионера "Лото-Забавы".