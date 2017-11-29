Гравець з Черкас виграв у лотерею 300 тисяч гривень

Щасливий лотерейний білет № 0249930 придбано в Черкасах на фірмовому островку “М.С.Л.”, що розташований у супермаркеті “Новус” за адресою: бульвар Шевченка, 399/1.

У “М.С.Л.” нагадали, що відтепер конкурс “Парочка” буде проводитись щонеділі у рамках телерозіграшу. Для участі в конкурсі необхідно при купівлі білета “Лото-Забава” замовити додаткову ігрову комбінацію “Парочка”, яка буде надрукована на білеті.

Кожна “Парочка” — це одразу дві ігрові комбінації, а отже два шанси виграти 300 000 гривень! Ознайомитися з детальними умовами конкурсу можна за посиланням: https://msl.ua/uk/default/article/id/18648.

Нагадаємо, за версією міжнародної компанії GFK, в Україні найпопулярніша лотерея — “Лото-Забава”. У минулому році вона була офіційно визнана рекордсменом серед інших лотерей за кількістю мільйонерів, які з’явилися в країні завдяки українській державній лотереї, а це 276 мільйонерів за всю історію існування лотереї та 17 вже за цей рік.