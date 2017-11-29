Игрок из Черкасс выиграл в лотерею 300 тысяч гривен

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 48209 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 29727 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 42033 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 53681 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 109173 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 113046 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 137350 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107241 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108682 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 113300 просмотра

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Игрок из Черкасс выиграл в лотерею 300 тысяч гривен

Игрок из Черкасс выиграл в лотерею 300 тысяч гривен

Киев  •  УНН

 • 10096 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В воскресенье 26 ноября во время розыгрыша 955-го тиража государственной лотереи "Лото-Забава" определился первый победитель нового конкурса "Парочка" с главным призом в 300 тысяч гривен, сообщает УНН со ссылкой на сайт оператора государственных лотерей "М.С.Л.".

Счастливый лотерейный билет № 0249930 приобретено в Черкассах на фирменном островке “М.С.Л.”, который расположен в супермаркете “Новус” по адресу: бульвар Шевченко, 399/1.

В “М.С.Л.” напомнили, что отныне конкурс “Парочка” будет проводиться еженедельно в рамках телерозыгрышей. Для участия в конкурсе необходимо при покупке билета “Лото-Забава” заказать дополнительную игровую комбинацию “Парочка”, которая будет напечатана на билете.

Каждая “Парочка” — это сразу две игровые комбинации, а следовательно два шанса выиграть 300 тысяч гривен! Ознакомиться с подробными условиями конкурса можно по ссылке: https://msl.ua/uk/default/article/id/18648.

Напомним, по версии международной компании GFK, в Украине самая популярная лотерея — “Лото-Забава”. В прошлом году она была официально признана рекордсменом среди других лотерей по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотереи, а это 276 миллионеров за всю историю существования лотереи и 17 уже за этот год.

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