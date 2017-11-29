Игрок из Черкасс выиграл в лотерею 300 тысяч гривен

Счастливый лотерейный билет № 0249930 приобретено в Черкассах на фирменном островке “М.С.Л.”, который расположен в супермаркете “Новус” по адресу: бульвар Шевченко, 399/1.

В “М.С.Л.” напомнили, что отныне конкурс “Парочка” будет проводиться еженедельно в рамках телерозыгрышей. Для участия в конкурсе необходимо при покупке билета “Лото-Забава” заказать дополнительную игровую комбинацию “Парочка”, которая будет напечатана на билете.

Каждая “Парочка” — это сразу две игровые комбинации, а следовательно два шанса выиграть 300 тысяч гривен! Ознакомиться с подробными условиями конкурса можно по ссылке: https://msl.ua/uk/default/article/id/18648.

Напомним, по версии международной компании GFK, в Украине самая популярная лотерея — “Лото-Забава”. В прошлом году она была официально признана рекордсменом среди других лотерей по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотереи, а это 276 миллионеров за всю историю существования лотереи и 17 уже за этот год.