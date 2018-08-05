Гравець "Динамо" Гонсалес дебютував в чемпіонаті Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Хавбек збірної Парагваю Дерліс Гонсалес провів перший поєдинок за новий для нього клуб - бразильський "Сантос", інформує УНН з посиланням на сайт команди.
У протистоянні бразильського чемпіонату "Сантос" в гостях зустрічався із "Ботафого" та звів гру в нульову нічию.
Гонсалес вийшов на поле з лави запасних тільки на 81 хвилині, однак вирвати три очки парагвайцю не вдалося.
Примітно, що на полі весь поєдинок провів екс-гравець "біло-синіх" Додо.
Зауважимо, "Сантос" після 16 матчів чемпіонату знаходиться тільки на 16 рядку.
Додамо також, права на Гонсалеса належать "Динамо", але хавбек два роки виступатиме на правах оренди за бразильців.