Игрок "Динамо" Гонсалес дебютировал в чемпионате Бразилии

В противостоянии бразильского чемпионата "Сантос" в гостях встречался с "Ботафого" и свел игру в нулевую ничью.

Гонсалес вышел на поле со скамейки запасных только на 81 минуте, однако вырвать три очка парагвайцу не удалось.

Примечательно, что на поле весь поединок провел экс-игрок "бело-синих" Додо.



Заметим, "Сантос" после 16 матчей чемпионата находится только на 16 строчке.



Добавим также, права на Гонсалеса принадлежат "Динамо", но хавбек два года будет выступать на правах аренды за бразильцев.