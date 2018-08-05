Игрок "Динамо" Гонсалес дебютировал в чемпионате Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Хавбек сборной Парагвая Дэрлис Гонсалес провел первый поединок за новый для него клуб - бразильский "Сантос", информирует УНН со ссылкой на сайт команды.
В противостоянии бразильского чемпионата "Сантос" в гостях встречался с "Ботафого" и свел игру в нулевую ничью.
Гонсалес вышел на поле со скамейки запасных только на 81 минуте, однако вырвать три очка парагвайцу не удалось.
Примечательно, что на поле весь поединок провел экс-игрок "бело-синих" Додо.
Заметим, "Сантос" после 16 матчей чемпионата находится только на 16 строчке.
Добавим также, права на Гонсалеса принадлежат "Динамо", но хавбек два года будет выступать на правах аренды за бразильцев.