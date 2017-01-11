Гранату вилучили у чоловіка на автовокзалі Маріуполя
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 11 січня. УНН. Чоловік з гранатою планував з Маріуполя виїхати в Миколаївську область на суд, де відносно нього розглядаються адміністративні матеріали за злісну непокору законним вимогам поліцейського. Правоохоронці Центрального відділу поліції, що несуть службу по забезпеченню публічної безпеки на автовокзалі, боєприпас вилучили. Про це проінформували в ГУНП Донецької області, повідомляє УНН.
Сьогодні вранці наряд, який заступив на патрулювання території автовокзалу, зупинив для перевірки особистостей людей, у одного з яких під час огляду речей було виявлено РГД із запалом.
“Забув викласти”, — повідомив чоловік.
Як стало відомо правоохоронцям чоловік прямував через Маріуполь в миколаївський суд. Боєприпас буде направлено на експертизу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.