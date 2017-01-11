Гранату вилучили у чоловіка на автовокзалі Маріуполя

Сьогодні вранці наряд, який заступив на патрулювання території автовокзалу, зупинив для перевірки особистостей людей, у одного з яких під час огляду речей було виявлено РГД із запалом.

“Забув викласти”, — повідомив чоловік.

Як стало відомо правоохоронцям чоловік прямував через Маріуполь в миколаївський суд. Боєприпас буде направлено на експертизу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.