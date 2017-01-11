Гранату изъяли у мужчины на автовокзале Мариуполя
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 11 января. УНН. Мужчина с гранатой планировал из Мариуполя выехать в Николаевскую область на суд, где в отношении него рассматриваются административные материалы за злостное неповиновение законным требованиям полицейского. Правоохранители Центрального отдела полиции, несущие службу по обеспечению общественной безопасности на автовокзале, боеприпас изъяли. Об этом проинформировали в ГУНП Донецкой области, сообщает УНН.
Сегодня утром наряд, который заступил на патрулирование территории автовокзала, остановил для проверки личности несколько человек, у одного из них при осмотре вещей была обнаружена РГД с запалом.
"Забыл выложить", - сообщил мужчина.
Как стало известно правоохранителям мужчина следовал через Мариуполь в николаевский суд. Боеприпас будет направлен на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.