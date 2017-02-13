Гранату в кафе поблизу Рівного кинув контрактник

За його словами, вона розірвалася в руках контрактника, який відпочивав з друзями в закладі.

“Здійснив це військовослужбовець, який має відношення до однієї з військових частин. На даний час перебував у короткостроковій відпустці”, — зазначив Олександр Панасюк.

Дії військового кваліфікували як хуліганство. Кримінальне провадження порушене за статтею 296 ККУ.

Нагадаємо, шестеро осіб постраждало внаслідок вибуху гранати в кафе селища Квасилів неподалік обласного центру.