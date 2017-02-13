Гранату в кафе поблизу Рівного кинув контрактник
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 13 лютого. УНН. У кафе поблизу Рівного розірвалася бойова граната РГД-5. Про це брифінгу сказав заступник начальника управління НП у Рівненській області Олександр Панасюк, передає УНН.
За його словами, вона розірвалася в руках контрактника, який відпочивав з друзями в закладі.
“Здійснив це військовослужбовець, який має відношення до однієї з військових частин. На даний час перебував у короткостроковій відпустці”, — зазначив Олександр Панасюк.
Дії військового кваліфікували як хуліганство. Кримінальне провадження порушене за статтею 296 ККУ.
Нагадаємо, шестеро осіб постраждало внаслідок вибуху гранати в кафе селища Квасилів неподалік обласного центру.