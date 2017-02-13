Гранату в кафе возле Ровно бросил контрактник

По его словам, она разорвалась в руках контрактника, который отдыхал с друзьями в заведении.

"Совершил это военнослужащий, имеющий отношение к одной из военных частей. В настоящее время находился в краткосрочном отпуске", - отметил Александр Панасюк.

Действия военного квалифицировали как хулиганство. Уголовное производство возбуждено по статье 296 УК.