Гранату в кафе возле Ровно бросил контрактник
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 13 февраля. УНН. В кафе возле Ровно разорвалась боевая граната РГД-5. Об этом на брифинге сказал заместитель начальника управления НП в Ровенской области Александр Панасюк, передает УНН.
По его словам, она разорвалась в руках контрактника, который отдыхал с друзьями в заведении.
"Совершил это военнослужащий, имеющий отношение к одной из военных частей. В настоящее время находился в краткосрочном отпуске", - отметил Александр Панасюк.
Действия военного квалифицировали как хулиганство. Уголовное производство возбуждено по статье 296 УК.