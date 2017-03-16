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Гранатомет виявили на вулиці Харкова

Гранатомет виявили на вулиці Харкова

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. В Харкові у сміттєвому баку знайшли гранатомет, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Так, до Київського відділу поліції 15 березня о 15:50 надішйло повідомлення про піозрілий предмет на вулиці Харкова.

Двірник розповів, що у сміттєвому баку на вулиці Метробудівників він виявив предмет, схожий на гранатомет.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. При перевірці було виявлено порожній пусковий пристрій від гранатомету “РПГ”. Жодної небезпеки для оточуючих він не несе.

Факт події внесений до Журналу єдиного обліку правопорушень.

Як повідомляв УНН, арсенал зброї знайшли в під’їзді будинку в Києві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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