Гранатомет обнаружили на улице в Харькове

Так, в Киевский отдел полиции 15 марта в 15:50 поступило сообщение о подозрительном предмете на улице Харькова.

Дворник рассказал, что в мусорном баке на улице Метростроителей он обнаружил предмет, похожий на гранатомет.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. При проверке было выявлено пустое пусковое устройство от гранатомета "РПГ". Никакой опасности для окружающих он не несет.

Факт происшествия внесен в журнал единого учета правонарушений.

Как сообщал УНН, арсенал оружия нашли в подъезде дома в Киеве.