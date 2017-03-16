Гранатомет обнаружили на улице в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Харькове в мусорном баке нашли гранатомет, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
Так, в Киевский отдел полиции 15 марта в 15:50 поступило сообщение о подозрительном предмете на улице Харькова.
Дворник рассказал, что в мусорном баке на улице Метростроителей он обнаружил предмет, похожий на гранатомет.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. При проверке было выявлено пустое пусковое устройство от гранатомета "РПГ". Никакой опасности для окружающих он не несет.
Факт происшествия внесен в журнал единого учета правонарушений.
Как сообщал УНН, арсенал оружия нашли в подъезде дома в Киеве.