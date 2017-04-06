Граната вибухнула під час прибирання учнями території на Донеччині - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Донеччині під час прибирання учнями музичної школи території біля хлібного заводу вибухнула граната, одна людина загинула, ще чотири отримали поранення. Про це повідомляє Головне управляння розвідки Міністерства оборони Україна на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Безконтрольність збереження зброї та боєприпасів у з’єднаннях і частинах 1, 2-го АК ЗС РФ на території т.зв. ДНР/ЛНР призводить до зростання кількості жертв серед цивільного населення. Під час прибирання учнями музичної школи території поблизу хлібного заводу в н.п.Новоазовськ, у результаті підриву гранати, загинула одна особа та щонайменше четверо отримали поранення”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 5 квітня в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій двоє українських бійців були поранені, ще двоє отримали поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої.