Граната вибухнула під час прибирання учнями території на Донеччині - розвідка

“Безконтрольність збереження зброї та боєприпасів у з’єднаннях і частинах 1, 2-го АК ЗС РФ на території т.зв. ДНР/ЛНР призводить до зростання кількості жертв серед цивільного населення. Під час прибирання учнями музичної школи території поблизу хлібного заводу в н.п.Новоазовськ, у результаті підриву гранати, загинула одна особа та щонайменше четверо отримали поранення”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 квітня в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій двоє українських бійців були поранені, ще двоє отримали поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої.