Граната взорвалась во время уборки учениками территории в Донецкой области - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Донецкой области во время уборки учениками музыкальной школы территории возле хлебного завода взорвалась граната, один человек погиб, еще четыре получили ранения. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook, передает УНН.
"Бесконтрольность хранения оружия и боеприпасов в соединениях и частях 1, 2-го АК ВС РФ на территории т.н. ДНР/ЛНР приводит к росту числа жертв среди гражданского населения. Во время уборки учениками музыкальной школы территории вблизи хлебного завода в н.п.Новоазовськ, в результате подрыва гранаты, погиб один человек и по меньшей мере четверо получили ранения", - говорится в сообщении.
Напомним, 5 апреля в зоне проведения АТО в результате боевых действий двое украинских бойцов были ранены, еще двое получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве.