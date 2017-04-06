Граната взорвалась во время уборки учениками территории в Донецкой области - разведка

"Бесконтрольность хранения оружия и боеприпасов в соединениях и частях 1, 2-го АК ВС РФ на территории т.н. ДНР/ЛНР приводит к росту числа жертв среди гражданского населения. Во время уборки учениками музыкальной школы территории вблизи хлебного завода в н.п.Новоазовськ, в результате подрыва гранаты, погиб один человек и по меньшей мере четверо получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 апреля в зоне проведения АТО в результате боевых действий двое украинских бойцов были ранены, еще двое получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве.