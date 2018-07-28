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Графіті за підписом Бенксі знайшли у Києві

Графіті за підписом Бенксі знайшли у Києві

Київ • УНН

 • 41142 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. У Києві знайшли графіті, що підписано іменем одного із найвідоміших вуличних художників - Бенксі, передає УНН.

Фото із графіті розмістив на своїй сторінці у Facebook Станіслав Луцкович.

На знімку видно, що на білій стіні зображена чорна гілка на якій сидить стерв'ятник із двома "пістолетами" для заправки авто, замість голів. Біля малюнку також видно підпис - "Бенксі".

Як стало відомо з посту, зображення з'явилось на Подолі на одній із заправочних станцій. Це видно зі ще одного фото, де на заправочній стійці зображено невеличке мишеня.

"Варто було тільки пофарбувати стіну, як уже забомбили ... Хоча, соціальний посил, дуже навіть правильний. Ви бачите тут той же що і я?", - спершу написав Луцкович.

Його допис зібрав низку коментарів, де йому натякнули, що автором малюнку може бути відомий художник.

"Якщо це не фейк, то тепер ця стіна коштує 1000000 дол.", - додав згодом чоловік.

Раніше британський журналіст Крейг Вільямс припустив, що за маскою Бенксі ховається Роберт Дель Ва — один з засновників і учасників групи Massive Attack. Вільямс провів власне розслідування і встановив, що вуличні малюнки художника з’являлися в місцях гастролей колективу.

Додамо, що днями Massive Attack відвідали Київ. 

Користувачі у коментарях до допису про графіті навіть пожартували, що музиканти "дуже бадьоро збиралися з концерту".

"Просто евакуація була. Напевно хотіли щось забомбити перед вильотом", - зазначив один із користувачів.

Проте наразі точно не відомо, чи дійсно автором київського графіті є Бенксі.

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