Граффити с подписью Бэнкси нашли в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Киеве нашли граффити, которое подписано именем одного из самых известных уличных художников - Бэнкси, передает УНН.
Фото с граффити разместил на своей странице в Facebook Станислав Луцкович.
На снимке видно, что на белой стене изображена черная ветка на которой сидит стервятник с двумя "пистолетами" для заправки авто, вместо голов. Возле рисунка также видно подпись - "Бэнкси".
Как стало известно из поста, изображение появилось на Подоле на одной из заправочных станций. Это видно из еще одного фото, где на заправочной стойке изображен небольшой мышонок.
"Стоило только покрасить стену, как уже забомбили ... Хотя, социальный посыл, очень даже правильный. Вы видите здесь то же что и я?", - сначала написал Луцкович.
Его сообщение собрало ряд комментариев, где ему намекнули, что автором рисунка может быть известный художник.
"Если это не фейк, то теперь эта стена стоит 1000000 долл.", - добавил впоследствии мужчина.
Ранее британский журналист Крейг Уильямс предположил, что за маской Бэнкси скрывается Роберт Дель Ва - один из основателей и участников группы Massive Attack. Уильямс провел собственное расследование и установил, что уличные рисунки художника появлялись в местах гастролей коллектива.
Добавим, что на днях Massive Attack посетили Киев.
Пользователи в комментариях к сообщению о граффити даже пошутили, что музыканты "очень бодро собирались после концерта".
"Просто эвакуация была. Наверное хотели что-то забомбить перед вылетом", - отметил один из пользователей.
Однако пока точно не известно, действительно ли автором киевского граффити является Бэнкси.