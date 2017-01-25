Грабіжники кинули гранату в працівників охоронного агентства на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У місті Жовті Води під час спроби крадіжки з банкомату на бульварі Свободи зловмисники кинули гранату та почали стріляти в працівників охоронного агентства. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Дніпропетровської області.
Так, повідомляється, співробітники охоронного агентства, які прибули за спрацюванням сигналізації, почали оглядати банкомат. В цей час з отвору у стіні випав невідомий предмет та вибухнув. Після цього через отвір у стіні з приміщення магазину вибігло двоє невідомих чоловік та почали стріляти в охоронців.
Слідчо-оперативна група, яка виїхала на виклик одразу після скоєння злочину, встановила, що зловмисники потрапили в середину будівельного магазину, відігнувши металевий лист на віконній рамі. Після цього вони за допомогою газового різака намагалися дістатися сейфу банкомату, проте встигли тільки пошкодити захисний кожух. Грошові кошти викрадені не були.
З місця події були вилучені дужка до запалу від гранати, дві гільзи калібру 9 мм та інші речові докази, завдяки яким буде доведена вина зловмисників.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Наразі правоохоронці наразі розшукують грабіжників.