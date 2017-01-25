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Грабители бросили гранату в сотрудников охранного агентства в Днепропетровской области

Грабители бросили гранату в сотрудников охранного агентства в Днепропетровской области

Киев • УНН

 • 6133 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В городе Желтые Воды при попытке кражи из банкомата на бульваре Свободы злоумышленники бросили гранату и начали стрелять в сотрудников охранного агентства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Сообщается, что сотрудники охранного агентства, прибывшие на срабатывание сигнализации, начали осматривать банкомат. В это время из отверстия в стене выпал неизвестный предмет и взорвался. После этого через отверстие в стене из помещения магазина выбежали двое неизвестных и начали стрелять в охранников.

Следственно-оперативная группа, которая выехала на вызов сразу после совершения преступления, установила, что злоумышленники попали внутрь строительного магазина, отогнув металлический лист на оконной раме. После этого они с помощью газового резака пытались добраться до сейфа банкомата, однако успели только повредить защитный кожух. Денежные средства похищены не были.

С места происшествия изъяли скобу запала от гранаты, две гильзы калибра 9 мм и другие вещественные доказательства, благодаря которым будет доказана вина злоумышленников.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Правоохранители разыскивают грабителей.

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