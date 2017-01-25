Грабители бросили гранату в сотрудников охранного агентства в Днепропетровской области

Сообщается, что сотрудники охранного агентства, прибывшие на срабатывание сигнализации, начали осматривать банкомат. В это время из отверстия в стене выпал неизвестный предмет и взорвался. После этого через отверстие в стене из помещения магазина выбежали двое неизвестных и начали стрелять в охранников.

Следственно-оперативная группа, которая выехала на вызов сразу после совершения преступления, установила, что злоумышленники попали внутрь строительного магазина, отогнув металлический лист на оконной раме. После этого они с помощью газового резака пытались добраться до сейфа банкомата, однако успели только повредить защитный кожух. Денежные средства похищены не были.

С места происшествия изъяли скобу запала от гранаты, две гильзы калибра 9 мм и другие вещественные доказательства, благодаря которым будет доказана вина злоумышленников.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Правоохранители разыскивают грабителей.