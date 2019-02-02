Грабіжник забрав з авто сумку з майже 140 тисячами доларів

Невідомий чоловік підійшов до автомобіля SsangYong, в якому перебував чоловік 1981 року народження, та розбивши заднє скло витяг з автомобіля сумку з грішми.



За свідченням потерпілого в сумці було майже 140 тисяч доларів. Також там був мобільний телефон та дозвіл на травматичну зброю.



Грабіжник з місця скоєння злочину зник на припаркованому неподалік авто.



За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 186 Кримінального кодексу – грабіж.



Як повідомляв УНН, з магазину хутряних виробів вкрали 50 шуб.