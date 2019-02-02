Грабіжник забрав з авто сумку з майже 140 тисячами доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Голосіївському районі столиці невідомий відкрито заволодів сумкою з майже 140 тисячами доларів. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Невідомий чоловік підійшов до автомобіля SsangYong, в якому перебував чоловік 1981 року народження, та розбивши заднє скло витяг з автомобіля сумку з грішми.
За свідченням потерпілого в сумці було майже 140 тисяч доларів. Також там був мобільний телефон та дозвіл на травматичну зброю.
Грабіжник з місця скоєння злочину зник на припаркованому неподалік авто.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 186 Кримінального кодексу – грабіж.
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