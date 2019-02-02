Грабитель забрал из машины сумку с почти 140 тысячами долларов

Неизвестный мужчина подошел к автомобилю SsangYong, в котором находился мужчина 1981 года рождения, и разбив заднее стекло вытащил из автомобиля сумку с деньгами.



По свидетельству пострадавшего в сумке было почти 140 000 долларов. Также там был мобильный телефон и разрешение на травматическое оружие.



Грабитель с места совершения преступления скрылся на припаркованном неподалеку авто.



По данному факту начато уголовное производство по ст. 186 Уголовного кодекса - грабеж.



Как сообщал УНН, из магазина меховых изделий украли 50 шуб.