Грабитель забрал из машины сумку с почти 140 тысячами долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Голосеевском районе столицы неизвестный открыто завладел сумкой с почти 140 тысячами долларов. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Неизвестный мужчина подошел к автомобилю SsangYong, в котором находился мужчина 1981 года рождения, и разбив заднее стекло вытащил из автомобиля сумку с деньгами.
По свидетельству пострадавшего в сумке было почти 140 000 долларов. Также там был мобильный телефон и разрешение на травматическое оружие.
Грабитель с места совершения преступления скрылся на припаркованном неподалеку авто.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 186 Уголовного кодекса - грабеж.
Как сообщал УНН, из магазина меховых изделий украли 50 шуб.