Гра Леня не врятувала "Сакраменто" від поразки в НБА

Деталі

Український "бігмен" отримав ігровий час у першій чверті і зумів двічі вразити кільце опонентів з близької дистанції. Надалі українець грав на команду та не отримав значної кількості спроб по кільцю опонентів.

Лень у цій грі набрав 4 очки (2-5 з гри, 0-1 триочкові) за 15 хвилин, зробив 5 підбирань, 2 перехоплення, 1 блок-шот і віддав 3 передачі. Його колектив поступився 113:119.

Доповнення

"Кінгз" (3 перемоги, 4 поразки) після цього матчу посідають 10 місце на Заході НБА.