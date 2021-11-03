Гра Леня не врятувала "Сакраменто" від поразки в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Регулярний чемпіонат НБА продовжився рядом баталій в одній з яких в гості до "Юти Джаз" завітали баскетболісти "Сакраменто Кінгс", передає кореспондент УНН.
Деталі
Український "бігмен" отримав ігровий час у першій чверті і зумів двічі вразити кільце опонентів з близької дистанції. Надалі українець грав на команду та не отримав значної кількості спроб по кільцю опонентів.
Лень у цій грі набрав 4 очки (2-5 з гри, 0-1 триочкові) за 15 хвилин, зробив 5 підбирань, 2 перехоплення, 1 блок-шот і віддав 3 передачі. Його колектив поступився 113:119.
Доповнення
"Кінгз" (3 перемоги, 4 поразки) після цього матчу посідають 10 місце на Заході НБА.