Игра Леня не спасла "Сакраменто" от поражения в НБА

Детали

Украинский "бигмен" получил игровое время в первой четверти и сумел дважды поразить кольцо оппонентов с близкой дистанции. В дальнейшем украинец играл на команду и не получил значительного количества попыток по кольцу оппонентов.

Лень в этой игре набрал 4 очка (2-5 из игры, 0-1 трехочковые) за 15 минут, сделал 5 подборов, 2 перехвата, 1 блок-шот и отдал 3 передачи. Его коллектив уступил 113:119.

Дополнение

"Кингз" (3 победы, 4 поражения) после этого матча занимают 10 место на Западе НБА.