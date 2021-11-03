Игра Леня не спасла "Сакраменто" от поражения в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Регулярный чемпионат НБА продолжился рядом баталий в одной из которых в гости к "Юте Джаз" пожаловали баскетболисты "Сакраменто Кингз", передает корреспондент УНН.
Детали
Украинский "бигмен" получил игровое время в первой четверти и сумел дважды поразить кольцо оппонентов с близкой дистанции. В дальнейшем украинец играл на команду и не получил значительного количества попыток по кольцу оппонентов.
Лень в этой игре набрал 4 очка (2-5 из игры, 0-1 трехочковые) за 15 минут, сделал 5 подборов, 2 перехвата, 1 блок-шот и отдал 3 передачи. Его коллектив уступил 113:119.
Дополнение
"Кингз" (3 победы, 4 поражения) после этого матча занимают 10 место на Западе НБА.