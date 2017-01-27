ГПУ запідозрила податкову у лобізмі бізнес-інтересів сім’ї “радикала” С.Рибалки

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Генеральна прокуратура України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом сприяння компанії “S.Group” у здійсненні незаконної діяльності. Про це йдеться в ухвалі Печерського суду м.Києва, опублікованого в Єдиному реєстрі судових рішень, передає УНН.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області сприяють власникам підприємств групи „S Group“ у здійсненні останніми незаконної господарської діяльності шляхом надання вказівок працівникам структурних підрозділів податкового органу у приховуванні виявлених порушень податкового законодавства з боку зазначених товариств”, — йдеться в ухвалі суду.

Нагадаємо, Головою Ради директорів компанії “S.Group” є Рибалка Дмитро Вікторович (брат народного депутата від “Радикальної партії” Сергія Рибалки).

Як раніше повідомляв УНН, cлідчі ДФС викрили масштабну схему відмивання коштів через компанію “S.Group” та торгові марки “SEMKI”, “Мачо”, “Козацька розвага”.

Також нагадаємо, Генеральна прокуратура України також відкрила проти С.Рибалки кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків.

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