ГПУ заподозрила налоговую в лоббизме бизнес-интересов семьи "радикала" С.Рыбалка

"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Левобережной ОГНИ г. Днепра ГУ ГФС в Днепропетровской области способствуют владельцам предприятий группы" S Group "в осуществлении последними незаконной хозяйственной деятельности путем предоставления указаний работникам структурных подразделений налогового органа в сокрытии обнаруженных нарушений налогового законодательства со стороны указанных обществ ", - говорится в постановлении суда.

Напомним, Председателем Совета директоров компании "S.Group" является Рыбалка Дмитрий Викторович (брат народного депутата от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки).

Как ранее сообщал УНН, Следователи ГФС разоблачили масштабную схему отмывания средств через компанию "S.Group" и торговые марки "SEMKI", "Мачо", "Казацкое развлечение".

Также напомним, Генеральная прокуратура Украины также открыла против С.Рыбалка уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов.