ГПУ закликала нардепа С.Лещенка з'явитися на судове засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Генеральна прокуратура України закликала народного депутата Сергія Лещенка дотримуватись вимог законів та прибути 25 січня 2017 на чергове судове засідання до Печерського районного суду щодо розгляду скоєногонардепом адміністративного правопорушення. Про це УНН повідомили у прес-службі Гепрокуратури України.
“Генеральна прокуратура закликає народного депутата дотримуватись вимог законів та прибути 25.01.2017 на чергове судове засідання до Печерського районного суду (м. Київ, пров. Хрестовий, 4) з метою реалізації права на захист та надання можливості суду прийняти законне рішення у межах розумних строків”, — сказано в повідомленні.
Так, Національним агентством з питань запобігання корупції 06.12.2016 відносно народного депутата України С. Лещенка складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
У відомстві зазначили, що участь прокурора, яка є обов’язковою, у судовому розгляді справи про правопорушення, пов’язане з корупцією, забезпечено прокурорами Генеральної прокуратури України.
При цьому, обов’язковою є присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. У разі ухилення від явки на виклик судді цю особу може бути органом внутрішніх справ (Національною поліцією України) піддано приводу.
Нагадаємо, що на призначене судом засідання 29.12.2016 С. Лещенко не з’явився.