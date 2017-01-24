ГПУ призвала нардепа С.Лещенко явиться в суд

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КИЕВ. 24 января. УНН. Генеральная прокуратура Украины призвала народного депутата Сергея Лещенко соблюдать требования законов и прибыть 25 января 2017 года на очередное судебное заседание в Печерский районный суд по рассмотрению совершенного нардепом административного правонарушения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

"Генеральная прокуратура призывает народного депутата соблюдать требования законов и прибыть 25.01.2017 на очередное судебное заседание в Печерский районный суд (г. Киев, ул. Крестовый, 4) с целью реализации права на защиту и предоставления возможности суду принять законное решение в пределах разумных сроков", - говорится в сообщении.

Так, Национальным агентством по предупреждению коррупции 06.12.2016 в отношении народного депутата Украины С.Лещенко составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В ведомстве отметили, что участие прокурора, которое является обязательным, в судебном разбирательстве дела о правонарушениях, связанных с коррупцией, обеспечено прокурорами Генеральной прокуратуры Украины.

При этом, обязательным является присутствие лица, привлекаемого к административной ответственности. В случае уклонения от явки по вызову судьи это лицо может быть органом внутренних дел (Национальной полицией Украина) подвергнуто приводу.

Напомним, что на назначенное судом заседание 29.12.2016 С.Лещенко не появился.

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