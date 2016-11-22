Прокуратура вимагає взяти під варту педагога, підозрювану у продажу дитини

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 11165 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 104215 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 111642 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 111902 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 113376 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 120061 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 178387 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 75962 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163379 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 113675 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
6м/с
25%
Популярнi новини

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 26017 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 24844 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 33706 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 25476 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 15252 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 15846 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 26081 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 104239 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 178402 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 193744 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 6228 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 104268 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 106174 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 50176 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 53142 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Прокуратура вимагає взяти під варту педагога, підозрювану у продажу дитини

Київ • УНН

 • 7103 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Прокуратура області підготувала клопотання з вимогою взяти під варту без права внесення застави вчительку однієї з шкіл-інтернатів Харківської області, яку викрили при спробі продати 13-річну вихованицю навчального закладу. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

Прокуратура вимагає взяти під варту педагога, підозрювану у продажу дитини

Вчора, 21 листопада, відбулось затримання 52-річної виховательки, яка намагалась продати 13-річну дівчинку. Під приводом приїзду родичів жінка вивела дитину за територію школи та посадила до авто “покупців”.

Загальна сума винагороди склала 13,5 тис. доларів США.

Наразі вчителька перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Прокуратурою їй оголошено підозру за ч.3 ст.149 КК України — торгівля людьми, вчинена щодо малолітньої особи.

Встановлено, що понад рік тому викладач української мови та літератури вирішила виправити своє скрутне фінансове становище злочинним шляхом. Майже вісім місяців вона підшукувала покупців.

Дівчинку зловмисниця знала давно — вони жили на одній вулиці. Дитина з багатодітної родини, їх в сім’ї четверо. І саме сусідка-вчителька порадила батькам віддати дитину до спецінтернату, де в неї буде більше можливостей для розвитку.

Чотири місяці тому інформація про педагога, яка шукає покупців для учениці, потрапила до правоохоронців. Операція розроблялася дуже ретельно, перемовини велися під постійним контролем поліції.

Зловмисниця зі слідством не співпрацює та відмовляється давати будь-які покази.

Максимальна санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, вчителька намагалася продати 13-річну ученицю за 10 тис. дол.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,718.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.79
Золото
$3,241.35
Ethereum
$1,644.77