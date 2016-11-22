Прокуратура вимагає взяти під варту педагога, підозрювану у продажу дитини

Вчора, 21 листопада, відбулось затримання 52-річної виховательки, яка намагалась продати 13-річну дівчинку. Під приводом приїзду родичів жінка вивела дитину за територію школи та посадила до авто “покупців”.

Загальна сума винагороди склала 13,5 тис. доларів США.

Наразі вчителька перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Прокуратурою їй оголошено підозру за ч.3 ст.149 КК України — торгівля людьми, вчинена щодо малолітньої особи.

Встановлено, що понад рік тому викладач української мови та літератури вирішила виправити своє скрутне фінансове становище злочинним шляхом. Майже вісім місяців вона підшукувала покупців.

Дівчинку зловмисниця знала давно — вони жили на одній вулиці. Дитина з багатодітної родини, їх в сім’ї четверо. І саме сусідка-вчителька порадила батькам віддати дитину до спецінтернату, де в неї буде більше можливостей для розвитку.

Чотири місяці тому інформація про педагога, яка шукає покупців для учениці, потрапила до правоохоронців. Операція розроблялася дуже ретельно, перемовини велися під постійним контролем поліції.

Зловмисниця зі слідством не співпрацює та відмовляється давати будь-які покази.

Максимальна санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, вчителька намагалася продати 13-річну ученицю за 10 тис. дол.