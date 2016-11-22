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Прокуратура требует взять под стражу педагога, подозреваемого в продаже ребенка

Киев • УНН

 • 7103 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Прокуратура Харьковской области подготовила ходатайство с требованием взять под стражу без права внесения залога учительницу одной из школ-интернатов Харьковской области, которую разоблачили во время попытки продать 13-летнюю воспитанницу учебного заведения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Прокуратура требует взять под стражу педагога, подозреваемого в продаже ребенка

Вчера, 21 ноября, состоялось задержание 52-летней воспитательницы, которая пыталась продать 13-летнюю девочку. Под предлогом приезда родственников женщина вывела ребенка за территорию школы и посадила в авто "покупателей".

Общая сумма вознаграждения составила 13,5 тыс. долларов США.

Сейчас учительница находится в изоляторе временного содержания. Прокуратурой ей объявлено подозрение по ч.3 ст.149 УК Украины - торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего.

Установлено, что более года назад преподаватель украинского языка и литературы решила поправить свое тяжелое финансовое положение преступным путем. Почти восемь месяцев она подыскивала покупателей.

Девочку злоумышленница знала давно - они жили на одной улице. Ребенок из многодетной семьи, их в семье четверо. И именно соседка-учительница посоветовала родителям отдать ребенка в специнтернат, где у нее будет больше возможностей для развития.

Четыре месяца назад информация о педагоге, который ищет покупателей для ученицы, попала правоохранителям. Операция разрабатывалась очень тщательно, переговоры велись под постоянным контролем полиции.

Злоумышленница со следствием не сотрудничает и отказывается давать какие-либо показания.

Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал УНН, учительница пыталась продать 13-летнюю ученицу за 10 тыс. долл.

Украинские Национальные Новости

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