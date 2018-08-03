ГПУ викрила виробництво наркотиків у промислових масштабах

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Прокуратура Донецької області спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції викрили діяльність наркомафії, яка діяла на території декількох областей. Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури України, передає УНН.

“Співробітниками прокуратури Донецької області спільно з оперативниками Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України викрито та задокументовано факт збуту членами наркомафії майже 300 тон насіння маку, придатного для виготовлення 4,5 тон опію ацетильованого. На „чорному ринку“ вартість такого наркотику становить понад 360 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Установлено, що група наркодилерів налагодила постачання маку снодійного під виглядом харчового продукту та збувала його на території 6 областей України. Серед спільників наркоділків — співробітники поліції.

Слідчими прокуратури Донецької області за матеріалами Донецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України у липні поточного року розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Відповідно до оперативної інформації, група цивільних осіб та співробітників поліції на території Маріуполя, під виглядом маку для кондитерських виробів, займається збутом насіння маку снодійного із залишками макової соломки, з якого у подальшому виготовляється ацетильований опій.

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Крім того, за даними слідства, викрита маріупольська злочинна група є частиною більш потужної групи, яка діє на території Донецької, Запорізької, Львівської, Рівненської, Сумської та Черкаської областей. Окремі співробітники кримінального блоку поліції, користуючись службовим становищем, заради незаконного збагачення здійснювали прикриття злочинної групи.

Зібравши достатню доказову базу, правоохоронцями проведено понад 70 санкціонованих обшуків. П’ять основних фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Вилучено понад 75 тонн насіння опійного маку з домішками макової соломки, грошові кошти у сумі 4 млн 844 тис гривень, майже 99 тис доларів США, 475 євро, зброя та набої, автомобілі еліт-класу, на яких пересувались наркоділки, оргтехніка, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи. Крім того, пакет з маковою соломкою виявлено і в одного з викритих у злочинній діяльності співробітників поліції.

Затриманим цивільним наркоділкам оголошено підозру за ч. 3 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Найближчим часом до відповідальності буде притягнуто і інших фігурантів кримінального провадження.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала транзит кокаїну із Європи.

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