ГПУ разоблачила производство наркотиков в промышленных масштабах

“Сотрудники прокуратуры Донецкой области совместно с оперативниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины разоблачили и задокументировали факт сбыта членами наркомафии почти 300 тонн семян мака, пригодного для изготовления 4,5 тонн опия ацетилированного. На „черном рынке“ стоимость такого наркотика составляет более 360 млн грн”, - говорится в сообщении.

Установлено, что группа наркодилеров наладила поставки мака снотворного под видом пищевого продукта и сбывала его на территории 6 областей Украины. Среди сообщников наркодельцов — сотрудники полиции.



Следователями прокуратуры Донецкой области по материалам Донецкого управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины в июле текущего года начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Согласно оперативной информации, группа гражданских лиц и сотрудников полиции на территории Мариуполя, под видом мака для кондитерских изделий, занимается сбытом семян мака снотворного с остатками маковой соломки, из которого в дальнейшем изготавливается ацетилированный опий.

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Кроме того, по данным следствия, разоблаченная мариупольская преступная группа является частью более мощной группы, действующей на территории Донецкой, Запорожской, Львовской, Ровенской, Сумской и Черкасской областей. Отдельные сотрудники уголовного блока полиции, пользуясь служебным положением, ради незаконного обогащения осуществляли прикрытие преступной группы.



Собрав достаточную доказательную базу, правоохранителями было проведено более 70 санкционированных обысков. Пять основных фигурантов задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.



Изъято более 75 тонн семян опийного мака с примесями маковой соломки, денежные средства в сумме 4 млн 844 тыс гривен, почти 99 тыс долларов США, 475 евро, оружие и боеприпасы, автомобили элит-класса, на которых передвигались наркодельцы, оргтехника, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи. Кроме того, пакет с маковой соломкой обнаружен и у одного из уличенных в преступной деятельности сотрудников полиции.



Задержанным гражданским наркодельцам объявлено подозрение по ч. 3 ст. 307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).



В ближайшее время к ответственности будут привлечены и другие фигурантов уголовного производства.

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