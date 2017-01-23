ГПУ викликала В.Януковича на допит 30 січня для ознайомлення з матеріалами справи
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Колишнього президента України Віктора Януковича викликали на допит до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України на 30 січня. Про це йдеться в оприлюдненій на офіційному сайті ГПУ повістці про виклик, передає УНН.
Згідно з повісткою, В.Януковича викликають у приміщення військової прокуратури на вулиці Московській, 8 на 15 годину 30 січня як підозрюваного у державній зраді для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Нагадаємо, 20 січня Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.