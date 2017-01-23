ГПУ вызвала В.Януковича на допрос 30 января для ознакомления с материалами дела

Согласно повестке, В.Януковича вызывают в помещение военной прокуратуры на улице Московской, 8 на 15 часов 30 января в качестве подозреваемого в государственной измене для ознакомления с материалами уголовного производства.

Напомним, 20 января Печерский районный суд Киева дал разрешение военной прокуратуре на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК.