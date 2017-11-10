ГПУ викликала на допит нардепа Дерев'янка

"Народному депутату Дерев’янку Ю.Б. необхідно прибути 13 листопада 2017 року о 13:00 год. до Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генпрокуратури України на допит", - написала Л.Сарган.

У повістці зазначається, що нардеп викликаний як свідок у кримінальному провадженні №42017000000002898.

Зазначимо, згідно з даними реєстру судових рішень, провадження стосується можливого ухилення від сплати податків, зборів, вчиненого народним депутатом України.

Народному депутату Дерев’янку Ю.Б. необхідно прибути 13 листопада 2017 року о 13:00 год. до Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генпрокуратури України на допит pic.twitter.com/xRk1cxoXXb