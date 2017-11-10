ГПУ викликала на допит нардепа Дерев'янка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України викликала на допит у понеділок народного депутата Юрія Дерев'янка. Про це повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган у Twitter, передає УНН.
"Народному депутату Дерев’янку Ю.Б. необхідно прибути 13 листопада 2017 року о 13:00 год. до Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генпрокуратури України на допит", - написала Л.Сарган.
У повістці зазначається, що нардеп викликаний як свідок у кримінальному провадженні №42017000000002898.
Зазначимо, згідно з даними реєстру судових рішень, провадження стосується можливого ухилення від сплати податків, зборів, вчиненого народним депутатом України.
Народному депутату Дерев’янку Ю.Б. необхідно прибути 13 листопада 2017 року о 13:00 год. до Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генпрокуратури України на допит pic.twitter.com/xRk1cxoXXb— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 10 ноября 2017 г.