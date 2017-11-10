ГПУ вызвала на допрос нардепа Деревянко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос в понедельник народного депутата Юрия Деревянко. Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган в Twitter, передает УНН.
"Народному депутату Деревянко Ю.Б. необходимо прибыть 13 ноября 2017 года в 13:00 в управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генпрокуратуры Украины на допрос", - написала Л.Сарган.
В повестке отмечается, что нардеп вызван в качестве свидетеля в уголовном производстве №42017000000002898.
Отметим, согласно данным реестра судебных решений, производства касается возможного уклонения от уплаты налогов, сборов, совершенного народным депутатом Украины.
Народному депутату Деревянко Ю.Б. необходимо прибыть 13 ноября 2017 в 13:00 ч. в Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генпрокуратуры Украины на допрос pic.twitter.com/xRk1cxoXXb- Лариса Сарган (@SarganLarysa) 10 ноября 2017 г.