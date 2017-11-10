ГПУ вызвала на допрос нардепа Деревянко

"Народному депутату Деревянко Ю.Б. необходимо прибыть 13 ноября 2017 года в 13:00 в управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генпрокуратуры Украины на допрос", - написала Л.Сарган.

В повестке отмечается, что нардеп вызван в качестве свидетеля в уголовном производстве №42017000000002898.

Отметим, согласно данным реестра судебных решений, производства касается возможного уклонения от уплаты налогов, сборов, совершенного народным депутатом Украины.

Народному депутату Деревянко Ю.Б. необходимо прибыть 13 ноября 2017 в 13:00 ч. в Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генпрокуратуры Украины на допрос pic.twitter.com/xRk1cxoXXb