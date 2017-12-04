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ГПУ викликала на допит двох агентів НАБУ, які провокували хабар посадовцю ДМС

ГПУ викликала на допит двох агентів НАБУ, які провокували хабар посадовцю ДМС

Київ • УНН

 • 13919 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України викликала на допит двох агентів Національного антикорупційного бюро, які провокували отримання хабара посадовцем Державної міграційної служби України. Про заявив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, передає УНН.

“До Генеральної прокуратури України запрошені на допит агенти НАБУ Катерина Сокольська та Сергій Тітенков. Їм буде поставлено ряд питань щодо недавньої спецоперації ГПУ та СБУ, в якій фігурували вищеназвані особи”, — сказав Лисенко.

За його словами, зокрема, буде з'язсовуватися, як були призначені на посади ці особи, якщо вони не проходили відкритий конкурс, як то передбачається Законом “Про антикорупційне бюро України”.

Також є питання щодо існування у Сокольській та Тітенкова допусків до державної таємниці, оскільки під час обшуків у них були знайдені документи з грифом таємності, законність використання ними спеціальної апаратури для прослуховування, яка не зареєстрована в СБУ, також буде цікавити слідчих. У ГПУ також буде з'ясовуватися законність операції агентів НАБУ із провокування хабара представнику Державної міграційної служби України.

“Цікавим є і те, чому вищезгадані агенти НАБУ, не надали декларацій про доходи, що є обов язковою процедурою для них”, — зазначив Лисенко.

Нагадаємо, Ситник пообіцяв провести службове розслідування щодо законності призначення детективів на посади.

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