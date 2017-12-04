ГПУ вызвала на допрос двух агентов НАБУ, которые провоцировали взятку чиновнику ГМС

"В Генеральную прокуратуру Украины приглашены на допрос агенты НАБУ Екатерина Сокольская и Сергей Титенков. Им будет задан ряд вопросов относительно недавней спецоперации ГПУ и СБУ, в котором фигурировали вышеназванные лица", - сказал Лысенко.

По его словам, в частности, будет устанавливатся, как были назначены на должности эти лица, если они не проходили открытый конкурс, как предусматривается Законом "Об антикоррупционном бюро Украины".

Также вопрос о существовании в Сокольский и Титенкова допусков к государственной тайне, поскольку во время обысков у них были найдены документы с грифом секретности, законность использования ими специальной аппаратуры для прослушивания, не зарегистрированного в СБУ, также будет интересовать следователей. В ГПУ также будет устанавливать законность сделки агентов НАБУ с провоцированием взятки представителю Государственной миграционной службы Украины.

"Интересно и то, почему вышеупомянутые агенты НАБУ не предоставили деклараций о доходах, что является обязательным процедурой для них", - отметил Лысенко.

Напомним, Сытник пообещал провести служебное расследование относительно законности назначения детективов на должности.